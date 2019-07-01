تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. تعرف عليه

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ترددت أنباء تفيد اقتراب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه من تملك نادي غرناطة الاسباني الشهير الذي يلعب في الليجا الاسبانية.
ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن مصادر قولها إن : ” تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ورئيس هيئة الرياضة السابق بات قريبا من تملك النادي بالكامل.
وأضافت المصادر أن آل الشيخ يفاضل بين النادي الاسباني ونادي امييان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الأولى (الممتازة) لتملك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية .
يشار إلى أن آل الشيخ اشترى قبل عامين نادي بيراميدز المصري وقام ببيعه في نهاية الموسم الماضي. كما يحظى بعلاقات واسعة في كرة القدم الأوروبية والعالمية