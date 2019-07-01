تطور مهم وعاجل.. الملك «سلمان» يوافق على استقبال المملكة لقوات أمريكية - تعرف على المهمة

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قبل قليل بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) عن المصدر قولة بأن الهدف من استقبال المملكة لقوات أمريكية هو لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.