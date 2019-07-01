بعد 29 عاما على الغياب.. الجزائر تتربع على عرش أفريقيا للمرة الثانية

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بعد 29 عاما من الغياب، تربعت الجزائر على عرش أفريقيا، بعد أن حققت لقب بطولة كاس أمم أفريقيا إثر فوزها على السنغال بهدف نظيف في النهائي.

فعلى أرضية ملعب القاهرة الدولي في مصر، لم ينتظر الجزائريون إلا دقيقتين حتى تسجيل الهدف الأول عبر بغداد بونجاح، ثم عادوا للخلف وحافظوا على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أغلق المنتخب الجزائري المساحات أمام السنغاليين وحرمهم من تسجيل هدف التعادل، لينتهي اللقاء بهدف نظيف للجزائر.

وتحصلت السنغال على ركلة جزاء ألغاه حكم المباراة بمساعدة تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR"، ليتنفس الجزائريون الصعداء.

وحقق "محاربو الصحراء" اللبق الأفريقي الثاني في تاريخهم بعد أن فازوا بكأس أفريقيا عام 1990.