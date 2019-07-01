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هجوم فاشل «للحوثيين» يكبدهم خسائر فادحة بـ«البيضاء »

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قُتل وجُرح عشرة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش الوطني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

 

وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت “ فأن المليشيات حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة "مخابي القردعي، بمنطقة قانية.

 

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها، وجرح 4 آخرين.

 
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