هجوم فاشل «للحوثيين» يكبدهم خسائر فادحة بـ«البيضاء »

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قُتل وجُرح عشرة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش الوطني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت “ فأن المليشيات حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة "مخابي القردعي، بمنطقة قانية.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها، وجرح 4 آخرين.