شاهد وزير خارجية دولة خليجية متحديا.. مقابلة علنية مع نظيره الإسرائيلي

لماذا رفضت السعودية دخول 300 مصري لأداء الحج؟ ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية تحول اتجاهها فجأة في الخليج صوب إيران السعودية والكويت... ملفات ملغومة في طريقها للحول تصريح جديد لرئيس بعثة النقد الدولي بشأن صرف رواتب جميع الموظفين في اليمن ”الرصاص“.. المسلسل الجديد لبطل ”قيامة أرطغرل“ أنجين ألتان (تفاصيل المسلسل) الريال اليمني يواصل نزيفه والدولار يقترب من 600 - أسعار الصرف قبل 43 عاما .. شاهد: صورة تجمع 3 ملوك سعوديين مع السادات ”هيكل البيت الحوثي.. شيء من إيران وكثير من الأسرار“.. أول تقرير يتوغل داخل الحركة الحوثية ويكشف كثير من الغموض والأسرار شاهد الفيديو .. ”الاباتشي“ تنكل بالحوثيين في صعدة وقوات ”الشرعية“ تتوغل هجوم مسلح عنيف يستهدف قوات موالية للامارات جنوب اليمن ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى
التقى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة أمس مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية.
وقال رافيد على صفحته الرسمية، إن "أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة".
ويتواجد الوزيران في واشنطن لحضور اجتماع حول الحرية الدينية نظمه وزير الخارجية مايك بومبو. وتحدثا لبضع دقائق، وتصافحا والتقطا صورة مشتركة.
وبحسب رافيد، تم تشجيع الوزيرين على الاجتماع من قبل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، الذي انضم إليهم في الصورة.
وقال الصحفي الإسرائيلي إن هذه "علامة أخرى على نجاح إدارة ترامب في تقريب إسرائيل ودول الخليج من بعضها البعض ضد خصمهما المشترك، إيران".
يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من انعقاد ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية لإدارة ترامب.