”الرصاص“.. المسلسل الجديد لبطل ”قيامة أرطغرل“ أنجين ألتان (تفاصيل المسلسل)

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف موقع 7/24KültürSanat التركي أن الممثل التركي إنجين التان دوزياتان سيمثل في مسلسل تاريخي بعد الانتهاء من مسلسله الشهير ”قيامة أرطغرل“ .

وقال الموقع إن دوزياتان سيشارك في دور نائب العام أورهان كورشون في مسلسل ”الرصاص“ وتدور أحداثه في عام 1970. وسيعرض على قناة ”فوكس“، وهو من تأليف كرم ديرين، ومن أشهر أعماله مسلسل ”إيزيل“ .

ومسلسل ”الرصاص“ يكتبه كرم ديرين، الذي كتب سابقاً مسلسل » إيزل» وسيتم عرضه في قناة Fox Tv التركية ولم يحدد بعد تاريخ بث المسلسل.

وودع مشاهدو قيامة أرطغرل، الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، بعد 150 حلقة متميزة على مدار 5 مواسم، عُرضت على شاشة التلفزيون الرسمي TRT1، مع وعد كاتب المسلسل ومنتجه بـ ”ملحمة“ في الحلقة الأخيرة.

وشكَّل المسلسل خلال السنوات الخمس السابقة حدثاً محلياً ودولياً، بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات إنسان في العالم، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

واحتلَّ المسلسل على مدار سنوات عرضه السابقة والعام الحالي، أعلى نسب المشاهدة في تركيا، متفوقاً على بقية المسلسلات والبرامج، ومحققاً ثباتاً في مستواه المشوق، بتقديم الأحداث التاريخية بطريقة درامية جذابة.

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة، التي ستُبث اليوم، كانت ملحمة وحُلماً بالنسبة له.

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كتب عليها.. آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل.