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الريال اليمني يواصل نزيفه والدولار يقترب من 600 - أسعار الصرف

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 م 

الدولار:

 أسعار البيع 582ريال 

أسعار الشراء 586ريال 

 

الريال السعودي :

 

أسعار البيع 153ريال 

 

أسعار الشراء 154ريال

  
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