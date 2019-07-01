قبل 43 عاما .. شاهد: صورة تجمع 3 ملوك سعوديين مع السادات

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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أظهرت صورة تاريخية ونادرة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جمعت كلاً من الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، بالرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

ورصدت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز التاريخية، والتقطت في روضة الخفس خارج مدينة الرياض عام 1976 (1396 هـ)، الملوك الثلاثة كانوا يجلسون داخل إحدى الخيام برفقة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ويدور بينهم حديث جماعي.