شاهد .. لحظة سقوط فتاة من داخل حافلة ركاب بطريقة مروعة في تركيا!

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أظهر مقطع فيديو يرصد فيه لحظة سقوط فتاة من حافلة ركاب في تركيا بطريقة مروعة، حيث خرجت من العربة وهي سائرة.
ووثقت كاميرا مراقبة كانت داخل حافلة ركاب، الحادث المروع صباح يوم الثلاثاء، في منطقة غيبزة، حيث رصدت الكاميرا باب الحافلة قد فتحت فجأة وظنت الفتاة أن الحافلة متوقفة فخرجت وسقطت على الفور، بينما توقف قائد الحافلة ونزل الركاب للاطمئنان على سلامة المرأة.