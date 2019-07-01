شاهد الفيديو .. ”الاباتشي“ تنكل بالحوثيين في صعدة وقوات ”الشرعية“ تتوغل

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سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز، على مناطق جديدة كانت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
ونقلت وكالة ”سبأ“ عن مصدر عسكري قوله ان ”ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني“.
وبين المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ماتزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.
الى ذلك، تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي اليوم ، فيديو لأحد أشرس المعارك العنيفة التي جرت بين قوات الجيش الوطني وعناصر المليشيات الحوثية الانقلابية في احدى جبهات محافظة صعدة.
وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطا ، مقاتلة مروحية تابعة للتحالف العربي نوع (أباتشي) اثناء مشاركتها في المعركة في مهمة اسناد القوات البرية على الارض وهي تحلق بعلو منخفض في أرض المعركة.
وعبر النشطاء عن اعجابهم بشجاعة الطيار قائد المقاتلة الاباتشي الذي كان حاضرا بقوة في هذه المعركة من بدايتها وكان من أهم أسباب حسمها لصالح الجيش الوطني بعد أن نكل بالعناصر الحوثية وفتك بهم بالرغم من المخاطر التي كانت تهدد حياته نتيجة تحليقه بعلو منخفض في أرض المعركة مما يسهل استهدافه.