هجوم مسلح عنيف يستهدف قوات موالية للامارات جنوب اليمن ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى

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قتل، الجمعة 19 يوليو/تموز، خمسة جنود من القوات الموالية للامارات، وأصيب اربعه آخرين في هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش أمني في بلدة مودية بمحافظة (أبين جنوبي اليمن).
وقالت مصادر أمنية، بأن مسلحين يعتقد انتماؤهم لـ"القاعدة" شنوا هجوماً مسلحا باستخدام قذائف صاروخية "آر بي جي وبالأسلحة الخفيفة و المتوسطة"، فجر اليوم، على حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في منطقة لحمر شرق مديرية مودية شرقي أبين.
وأكدت أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين ، فيما لا يزال جنديين مفقودين، وإعطاب مدرعة وآلية كانتا تتمركزان في الحاجز المستهدف.
وتصاعدت عمليات استهداف قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في محافظة أبين في الآونة الأخيرة، أخرها في 11 يونيو الماضي حيث لقي جنديان حتفهما، وأصيب أربعه آخرين عندما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مركبة أمنية أثناء مروها في الطريق العام في بلدة المحفد بمحافظة أبين.