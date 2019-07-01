بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن عجز الميزانية السعودية

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توقع “صندوق النقد الدولي”، أمس الخميس، أن ميزانية السعودية ستسجل عجزًا قدره 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمائة.
وقال “صندق النقد” في بيانٍ له: “إن الترسيخ المالي يبقى عاملًا رئيسيًا”؛ مبينًا أن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمائة.
وتأثر الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.
وفي 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمائة مدعومًا بنمو قوي للقطاع النفطي.