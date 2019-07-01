بعد دراسة لأكثر من نصف قرن .. أطباء يكشفون فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1077

حدد أطباء من السويد فصيلة الدم الأكثر مقاومة لمرض السرطان من خلال دراستهم لحالات الإصابة بالمرض، وتبين أن أصحاب الفصيلة الأولى هم أقل إصابة به.

بدأ علماء معهد كارولينسكا السويدي هذه الدراسة قبل نصف قرن، تابعوا وراقبوا خلالها المرضى في مستشفيات بريطانيا، حيث شملت زهاء مليون مريض. اتضح بنتيجة هذه المتابعة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى (A) هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان وفقا لروسيا اليوم .

أما الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم الأخرى، فقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، بأن الذين لديهم فصيلة الدم الثانية يصابون عادة بسرطان المعدة، أما الذين لديهم الفصيلة الثالثة والرابعة فهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

في السابق ، وجد خبراء المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن أصحاب أول فصيلة دم هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة ومختلف أشكال التقرحات.