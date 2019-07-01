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شاهد كيف تفاعل السعوديون مع مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أحيت مطربة الراب العالمية، جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، في المملكة ضمن موسم جدة الموسيقي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الحفل كيف تفاعل الجمهور منذ لحظة ظهور مطربة الراب العالمية التي اعتلت المسرح بملابس سوداء طويلة.

وكشفت هيئة الترفيه في وقت سابق أن مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي.

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