حادث مؤلم.. هاتف يقتل صاحبه على سرير النوم

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي تايلاندي، أثناء نومه، جراء تلقيه صدمة كهربائية بسبب شحنه لهاتفه الجوال وهو مستلق في فراشه.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع في مدينة تشونبوري التايلاندية، عندما اكتشفت جثة أرونا يوتيوي (21 عامًا) من قبل شقيقه الأكبر فيرايوت في 14 يوليو الجاري.

كان الشاب المتوفى يحمل في يديه هاتفه الذكي موصولاً بسلك الشحن ويضع في أذنيه سماعات الصوت، وقد طالت الحروق يديه ووجهه وتدفق الدم من أسفل جسمه.

ولأنه لم يحضر مع عائلته وجبة العشاء اليومية، فقد ذهب فيرايوت إلى شقة أخيه، لكنه وجد الباب موصدًا من الداخل، فدخلها من النافذة، وصدمه مشهد أخيه الميت.

وفحص رجال الشرطة جثة يوتيوي ولم يعثروا على أي أثر يدل على موته جراء تعرضه للضرب أو أي شيء آخر يدل على العنف. ومات الرجل، وفقا لتقديراتهم، قبل ست ساعات من اكتشاف الجثة، التي أرسلت إلى التشريح.