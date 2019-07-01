قرار حوثي خطير واجراء غير مسبوق والشرعية تحذر من تبعاته وتدعو لتحرك عاجل - ما هو ومن يستهدف؟

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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حذر وزير الاعلام اليمني معمر الارياني من تبعات قرار مليشيا الحوثي الانقلابية بحظر سفر المواطنين في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م والصادرة عن الحكومة الشرعية.

واوضح وزير الاعلام لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قيام مليشيا الحوثي الموالية لإيران باصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

وحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الازمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية امام المواطنين في مناطق سيطرتها وابقائهم رهائن لسطوتها الامنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.

واشار الارياني إلى أن اداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم مليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وأضاف" الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل ابناء شعبنا اليمني"