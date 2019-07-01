ملك دولة إسلامية تبث زوجته الحسناء مقطع فيديو حميمي .. شاهد المقطع

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في خضم التقارير التي تحدثتن عن انفصالهما، نشرت ملكة الجمال الروسية السابقة، ريانا أوكسانا فويفودينا، مقطع فيديو تؤكد فيه مشاعر الحب تجاه ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس.

وقالت فويفودينا ( 27 عامًا) في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "سأعتني به، بالتأكيد، وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن اعيش معه حتى الموت".

ويظهر في الفيديو ملك ماليزيا السابق الذي يتحدث عن كون الأولوية الأولى للعائلة هي إنجاب الأطفال الذي سيحافظون على إرث الوالدين.

وقال إن الحب أمر جميل في الحياة، لكن بعد سنوات سيحل التفاهم والصبر مكانه.

ومن غير الواضح متى وأين صور الفيديو، لكنه حصد حتى صباحك اليوم، نحو 450 ألف مشاهدة وأكثر من 3 آلاف تعليق.

ورافقت الفيديو موسيقى رومانسية ولقطات حميمية جمعت الاثنين، مثل الرقص معًا.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ملك ماليزيا السابق، طلق زوجته ملكة الجمال الروسية بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما.

وقالت، إن سبب الطلاق يعود لنشر مقطع فيديو إباحي لزوجته في حمام سباحة، وهي تقريبًا نفس الأسباب التي أدت لاستقالته من منصبه في يناير الماضي.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

ونقلت "ديلي ميل" عن صحيفة نيو ستريتس تايمز، في كوالالمبور، إنه تم تسجيل الطلاق بشكل نهائي في الأول من يوليو.

وتشير شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، أن الملك السابق طلق زوجته ثلاث طلقات، مما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى، بحسب الشريعة الإسلامية.

وكانت تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت على الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.

وأظهرت صور فوتوغرافية فوفودينا تجلس بجوار الملك محمد في ثوب زفاف أبيض، بينما يرتدي هو زيًا وطنيًا. وقيل حينها إن الزوجة اعتنقت الإسلام في أبريل 2018.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس (50 عامًا)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عامًا)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

ورزق الاثنان بمولود أطلقا عليه اسم إسماعيل ليون، قبل شهرين من توارد أخبار الطلاق، التي لم تؤكد رسمًيا حتى الآن.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا، منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

وقال المحامي الروسي، يفغيني تارلو، إن فويفودينا، لم تنفصل عن زوجها.

وأوضح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه لا يوجد أي استدعاء من المحكمة لفويفودينا حول طلاقها، ولم تتلق أي شيء رسمي من زوجها، مشيرا إلى أن أنباء طلاقها قد تكون مؤامرة من شخص ما.

وتابع قائلاً: "هناك عدد كبير من الناس الذين يحسدون زواج ملكة الجمال من الملك، كان لديهم زواج رائع وحفل زفاف جميل وطفل جميل".

وذكر المحامي أن ملكة جمال موسكو 2015 لم تتصل به على الإطلاق فيما يتعلق بقضية الطلاق، على الأقل من أجل معرفة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها طفلها في ماليزيا.

وأشار المحامي إلى أن أوكسانا فويفودينا أنجبت طفلا في 21 مايو في موسكو، لافتًا إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولا تريد أوكسانا المشاركة في أي أحداث إعلامية.