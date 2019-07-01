هواوي الصينية تفاجئ العالم وتكشف عن برنامجها الجديد للاستغناء عن أندرويد الامريكي الأمم المتحدة تفاجئ السعودية والإمارات بتصريحات محرجة ... والرياض ترد بقوة هكذا تحدى أردوغان أمريكا وحوّل وجهته نحو الروس بالفيديو .. ضابط منشق يروي قصة استخدام حفتر للسحر والجن الليلة : نهائي كأس أمم افريقيا بين الجزائر والسنغال «التوقيت والقناة الناقلة» عاجل : مواجهات عنيفة وكمين ووساطة قبلية - الامارات تهاجم قوات الأمن في شبوة وأبين وتعترض أمولا قادمة من عدن زعيم حزب الاصلاح في اليمن يهاجم المبعوث الدولي ويعري اخطائه هيكل البيت الحوثي: شيء من إيران وكثير من الأسرار الحوثيون يختطفون ناشطة اجتماعية من منزلها بصنعاء هكذا ردت إيران على إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية
تعتزم شركة "هواوي" الصينية الاستمرار في العمل على تطوير برنامجها الخاص المصمم لهواتفها الذكية ليحل مكان نظام "أندرويد" المستخدم حاليا على أجهزتها، والذي يتميز بمستوى عال من الآمان.
صرح النائب الأول وعضو مجلس إدارة "هواوي تكنولوجيا" تشن ليفان، بأن الشركة تعمل على تطوير برنامجها الخاص المعروف باسم "هونغ مينغ" ليحل محل برنامج "أندرويد" المستخدم على أجهزتها في الوقت الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن ليفان، بأن نظام تشغيل "هونغ مينغ" غير مصمم للهواتف الذكية لذا تنوي الشركة الاستمرار بالعمل على برنامج أندرويد".
وأوضح بأن البرنامج "هونغ مينغ" مصمم للاستخدام الصناعي وتم تطويره من أجل استخدامه كبديل لأندرويد مستقبلا، وبأن النظام الجديد يحتاج للمزيد من التعديل والعمل كونه يحتوي على شيفرات تصل للآلاف فقط، في الوقت الذي يصل فيه شيفرات "أندرويد" إلى عشرات الملايين.
وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.
حيث أوقفت شركة "غوغل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.