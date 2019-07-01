بالفيديو .. ضابط منشق يروي قصة استخدام حفتر للسحر والجن

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كشف ضابط منشق عمل مع الجنرال خليفة حفتر بليبيا، أن الأخير يستخدم أساليب غريبة في حربه التي يشنها على الحكومة الشرعية في طرابلس، وكذا للسيطرة على أتباعه.
وقال الضابط المنشق، الذي شغل منصب المتحدث السابق باسم قوات حفتر محمد الحجازي، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار ، إن اللواء حفتر، "يستعين بالسحر بهدف إخضاع المحيطين به.
واتهم الحجازي حفتر، "بجلب سحرة من تشاد والنيجر"، قائلا إنه "كان يشعر بقشعريرة ما أن يدخل إلى مقر القيادة في الرجمة، وأنه حين كان إلى جانب حفتر يحس بـ "ضبابة غريبة" تجعله يصدق كل ما يقوله، مضيفا أنه لا يستغرب أن حفتر يستخدم أعمال السحر لإيهامهم وإغراقهم"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المحيطين بحفتر أتوا له بساحر دفعوا له نصف مليون، ليصنع له خاتما يضعه في يده، به قطعة يقولون إن جنيا خادما يقبع داخلها، وهو ما يجعل الناس حين يحضر حفتر تهتف وتصفق.