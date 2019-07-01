عاجل : مواجهات عنيفة وكمين ووساطة قبلية - الامارات تهاجم قوات الأمن في شبوة وأبين وتعترض أمولا قادمة من عدن

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الجمعة في منطقة العرم بمديرية حبان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) بين مليشيات النخبة الاماراتية وقوات الأمن واسفرت عن إصابة أربعة من الطرفين واعطاب طقمين لقوات النخبة وطقم تابع للامن.

وافاد مصدر امني في شبوة لمأرب برس بسيطرة قوات الأمن على نقطة كانت تتمركز فيها مليشيات النخبة وتم تسليمها لوساطة قبلية بعد تدخلها لايقاف الاشتباكات.

وحول اسباب المواجهات قال مصدر أمني في محافظة شبوة بإنه واثناء قدوم سيولة نقدية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن ترافقها أطقم حماية من قوات الأمن في محافظة شبوة تعرضت لكمين في منطقة ضيقة بمحافظة أبين واشتبكت معهم وتم إرسال تعزيز من قوات الأمن بالمحافظة لاسناد القوات المرافقة للسيولة وعند وصول التعزيزات الى معسكر النخبة في منطقة العرم بشبوة التابع للنخبة تعرضت قوات الأمن لاطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة و الثقيلة.

وتابع المصدر :« واضطرت قوات الأمن للدفاع عن النفس والاشتباك مع المهاجمين واستمرت الاشتباكات لساعات وقامت قوات النخبة باستقدام تعزيزات من الأطقم والمدرعات واستمرت بمهاجمة قوات الأمن التي صمدت في وجه الإعتداء عليهم حتى تدخلت وساطة من مشائخ لقموش الذي عملوا على فك الاشتباك».

وحمل المصدر المدعو محمد سالم البوحر مسؤولية الإعتداء على قوات باعتباره هو الذي أعطى التوجيهات بمهاجمة قوات الأمن وان هذا الإعتداء والكمين الذي تعرضت أطقم الحماية المرافقة للسيولةفي ضيقة تمت بتتسيق واضح .

وقال المصدر أن السيولة النقدية مع الحماية المرافقة والقوات التي عززتها وصلت صباح اليوم الى عاصمة المحافظة وأن الاشتبكات خلفت إصابة جنديين من قوات الأمن بجراح .

وعبر المصدر عن أسفه من هذه التصرفات الطائشة التي تمارسها بعض قيادات النخبة والتي دأبت على توتير الأوضاع في محافظة شبوة باستمرار كما قدم المصدره شكره لمشائخ لقموش ولكل من ساهم في تهدئة الموقف .