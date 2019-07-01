زعيم حزب الاصلاح في اليمن يهاجم المبعوث الدولي ويعري اخطائه

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هاجم زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الخميس، بشدة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، نتيجة موقفه من قرار جماعة الحوثيين إعدام 30 ناشطا سياسيا.
ووصف محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، موقف "غريفيث" بأنه "مخيب للظنون ولا إنساني".
وقال عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تابعنا تقرير المبعوث الأممي غريفيت، الذي قدمه لمجلس الأمن ، حيث لم يأت بجديد عن جميع تقاريره، التي سبق أن قدمها إلى نفس المجلس في جلسات سابقة".
وتابع : "الذي كنا نتوقعه منه إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى محاكم التفتيش للمليشيات في صنعاء".
وكانت محكمة تابعة للحوثيين قد أصدرت، في 9 تموز/ يوليو الجاري، حكما بإعدام 30 ناشطا سياسيا وداعية، من أصل قائمة قالت الجماعة إنها تضم 36 معتقلا لديها منذ 4 أعوام.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح: "كنا نتوقع أيضا أن يطلب من مجلس الأمن إدانة لهذه الأحكام، واستصدار قرار بإلغائها". كما أشار إلى "غريفيث" وقال: "كنا ننتظر منه إشارة تدل على إنسانيته، لكنه خيب ظنون كل من ظن".