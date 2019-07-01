الحوثيون يختطفون ناشطة اجتماعية من منزلها بصنعاء هكذا ردت إيران على إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية «ضباط ارتباط».. الورقة الأخيرة لإنقاذ اتفاق الحديدة في اليمن وسائل الإعلام اليمنية تقع في فخ شائعات مواقع التواصل دبلوماسي سعودي يتحدث عن إيقاف الحرب باليمن والتوتر مع إيران شركة طيران تعلن تدشين رحلاتها من مطاري «عدن وسيئون» الى المملكة العربية السعودية قائد الحرس الثوري من الجزر المتنازع عليها مع الإمارات: احذروا هجومنا يدومي «الإصلاح»:غريفيث خيّب ظنون كل من ظن «البركاني» يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان ويسرد تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس«هادي»ونائبه ورئيس الوزراء ترامب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز
اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، ناشطة تعمل في المجال الاجتماعي، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب قناة العربية فقد افادت مصادر محلية، أن عناصر من ميليشيا الحوثي أقدمت على خطف الناشطة المجتمعية" ناهد الزبيري" من منزلها بصنعاء، وقادتها إلى جهة مجهولة، بعد أن وجهت لها العديد من التهم..
يذكر أن العديد من الفتيات والشابات يقبعن منذ فترة طويلة في سجون سرية تابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء.
وكان تقرير حقوقي دولي، كشف مؤخرا، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
كما أكد أن "الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم".