هكذا ردت إيران على إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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علق وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على إعلام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن إسقاط البحرية الأمريكية لطائرة بدون طيار "درون" إيرانية في الخليج، مؤكدا على عدم وجود معلومات حول هذا الأمر.



جاء ذلك في تصريح لظريف، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "ليست لدينا معلومات تفيد بفقدان طائرة مسيرة في مضيق هرمز.. قضية الطائرة المسيرة قيد الدراسة الان ووفقا للمعلومات التي تلقيتها من طهران فلا معلومات لدينا حول فقدان طائرة مسيرة".



وتابع قائلا: "يتوجب علينا أن ننتظر تصريحات المسؤولين العسكريين في هذا الصدد".

وكان ترامب إن سفينة أمريكية قامت بعمل دفاعي ضد طائرة إيرانية بدون طيار كانت تهددها في وقت مبكر من يوم الخميس، وأن السفينة الحربية الأمريكية USS Boxer دمرت الطائرة الإيرانية.

وتابع ترامب في تصريحاته، "هذا هو أحدث أعمال إيران الاستفزازية والعدائية ضد السفن العاملة في المياه الدولية"، مضيفًا "تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها، وتناشد جميع الدول أن تدين محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية".