دبلوماسي سعودي يتحدث عن إيقاف الحرب باليمن والتوتر مع إيران

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قال عبدالله المعلمي، سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، إن الأوان قد حان للأزمة اليمنية أن تنتهي، لافتا إلى أن المملكة لا تريد حربا مع إيران سواء في اليمن أو غيرها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمعلمي، نشرته صفحة البعثة السعودية على صفحتها بتويتر: "لا نريد حربا مع إيران في أي مكان لا في اليمن ولا في غيرها، نعم آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي وآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن.."

وتابع المعلمي قائلا: "نقدر الإدانات (استهداف السعودية من قبل الحوثي) ونحترمها ونشكر الدول التي عبّرت عنها ولكن ما نريده هو تطبيق قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين.."

وأكد سفير السعودية بالأمم المتحدة على أن اعتداءات الحوثي ما كانت لتتم إلا بأسلحة وصلت لجماعة الحوثي من إيران وصنعت في إيران.