شركة طيران تعلن تدشين رحلاتها من مطاري «عدن وسيئون» الى المملكة العربية السعودية

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت شركة طيران بلقيس، اليوم،الخميس، عن تدشين رحلاتها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من شهر أغسطس القادم.

وأوضح خالد المحبشي الرئيس العام التنفيذي لشركة طيران بلقيس في تصريح صحفي بأن الشركة تعتزم التشغيل برحلات أسبوعية مجدولة من مطاري عدن وسيئون الى مطاري الرياض وجدة في السعودية بعد أن حصلت "بلقيس" على جميع التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني السعودي.

وأضاف أن طيران بلقيس يتأهب لتدشين المرحلة الثانية من خطط التشغيل التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي وفق خطط مدروسة. مؤكداً على أهمية هذا التشغيل في هذا الوقت بالذات لتغطية الطلبات المتزايدة للسفر بين المملكة واليمن.