شركة طيران تعلن تدشين رحلاتها من مطاري «عدن وسيئون» الى المملكة العربية السعودية قائد الحرس الثوري من الجزر المتنازع عليها مع الإمارات: احذروا هجومنا يدومي «الإصلاح»:غريفيث خيّب ظنون كل من ظن «البركاني» يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان ويسرد تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس«هادي»ونائبه ورئيس الوزراء ترامب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» شرقي «صنعاء» تعرف على المسلسل الجديد لبطل قيامة أرطغرل واشنطن تكشف حجم خسائر تركيا بعد استبعادها من برنامج F35 السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد الامارات لم تنسحب من اليمن وتستغل السعودية - حقائق صادمة وخطة جديدة ومهمة قادمة لـ 90 الف جندي ومسئول اماراتي رفيع يعلن : دفعنا ثمناً باهظاً
أعلنت شركة طيران بلقيس، اليوم،الخميس، عن تدشين رحلاتها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من شهر أغسطس القادم.
وأوضح خالد المحبشي الرئيس العام التنفيذي لشركة طيران بلقيس في تصريح صحفي بأن الشركة تعتزم التشغيل برحلات أسبوعية مجدولة من مطاري عدن وسيئون الى مطاري الرياض وجدة في السعودية بعد أن حصلت "بلقيس" على جميع التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني السعودي.
وأضاف أن طيران بلقيس يتأهب لتدشين المرحلة الثانية من خطط التشغيل التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي وفق خطط مدروسة. مؤكداً على أهمية هذا التشغيل في هذا الوقت بالذات لتغطية الطلبات المتزايدة للسفر بين المملكة واليمن.