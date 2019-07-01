يدومي «الإصلاح»:غريفيث خيّب ظنون كل من ظن

الجمعة 19 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي إن إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث اليوم الخميس لمجلس الأمن لم تأتِ بجديد.

وذكر اليدومي في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" أن تقرير المبعوث الأممي اليوم لم يختلف عن جميع تقاريره التي سبق وأن قدمها الى نفس المجلس في جلسات سابقة.

وأضاف اليدومي " الذي كنا نتوقعه منه إدانة أحكام الإعدام التي اصدرتها إحدى محاكم التفتيش للمليشيات في صنعاء، وكنا نتوقع-أيضاً-أن يطلب من مجلس الأمن إدانة لهذه الأحكام واستصدار قرار بإلغائها".

وتابع " كنا ننتظر منه إشارة تدل على انسانيته ولكنه خيب ظنون كل من ظن".