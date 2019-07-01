«البركاني» يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان ويسرد تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس«هادي»ونائبه ورئيس الوزراء ترامب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» شرقي «صنعاء» تعرف على المسلسل الجديد لبطل قيامة أرطغرل واشنطن تكشف حجم خسائر تركيا بعد استبعادها من برنامج F35 السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد الامارات لم تنسحب من اليمن وتستغل السعودية - حقائق صادمة وخطة جديدة ومهمة قادمة لـ 90 الف جندي ومسئول اماراتي رفيع يعلن : دفعنا ثمناً باهظاً أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F-35 وأنقرة ترد البحرين تبث تقريرا للرد على الجزيرة وما خفي أعظم حملات الإيقاع بين الرئيس هادي وحزب والإصلاح والمملكة ... تناقض الأهداف والأدوات
كشف رئيس مجلس. النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم الخميس 18 يوليو 2019 م عن موعد استئناف البرلمان عقد جلساته.
وأضاف البركاني -في تغريدة على حسابه في تويتر- أنه التقى الرئيس هادي وأطلعه على نتائج زيارته لدولة الإمارات والترتيبات الجارية لاستئناف البرلمان عقد جلساته عقب عيد الأضحى.
وتابع قائلاً :«في لقائي بفخامة الرئيس هادي مساء أمس الأربعاء خلال ساعة كاملة اطلعته على نتائج زيارتي لدولة الإمارات والترتيبات لعقد مجلس النواب بعد عيد الأضحى، وجمله من القضايا وفي لقاءي اليوم بنائب الرئيس ورئيس الوزراء ناقشنا مختلف القضايا على الساحة الوطنية»
ولم يكشف البركاني عن مكان انعقاد البرلمان، واكتفى بالقول إن الترتيبات جارية لعقد جلسات البرلمان عقب عيد الأضحى.
يشار إلى أن البرلمان اليمني كان قد عقد دورته غير الاعتيادية منتصف أبريل الماضي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) في أول انعقاد له منذ عام 2015 بعد ان تسببت الإمارات بعرقلة عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.