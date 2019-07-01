«البركاني» يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان ويسرد تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس«هادي»ونائبه ورئيس الوزراء

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشف رئيس مجلس. النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم الخميس 18 يوليو 2019 م عن موعد استئناف البرلمان عقد جلساته.

وأضاف البركاني -في تغريدة على حسابه في تويتر- أنه التقى الرئيس هادي وأطلعه على نتائج زيارته لدولة الإمارات والترتيبات الجارية لاستئناف البرلمان عقد جلساته عقب عيد الأضحى.

وتابع قائلاً :«في لقائي بفخامة الرئيس هادي مساء أمس الأربعاء خلال ساعة كاملة اطلعته على نتائج زيارتي لدولة الإمارات والترتيبات لعقد مجلس النواب بعد عيد الأضحى، وجمله من القضايا وفي لقاءي اليوم بنائب الرئيس ورئيس الوزراء ناقشنا مختلف القضايا على الساحة الوطنية»

ولم يكشف البركاني عن مكان انعقاد البرلمان، واكتفى بالقول إن الترتيبات جارية لعقد جلسات البرلمان عقب عيد الأضحى.

يشار إلى أن البرلمان اليمني كان قد عقد دورته غير الاعتيادية منتصف أبريل الماضي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) في أول انعقاد له منذ عام 2015 بعد ان تسببت الإمارات بعرقلة عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.