ترامب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية دون طيار.
وقال "ترامب" إن المدمرة الأمريكية بوكسر أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز اليوم الخميس بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديدا للسفينة، وفقا لرويترز.
ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها.
وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني أعلن، في شهر يونيو/حزيران الماضي، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.
وأعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.