«البركاني» يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان ويسرد تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس«هادي»ونائبه ورئيس الوزراء ترامب يعلن تدمير طائرة إيرانية في مضيق هرمز مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» شرقي «صنعاء» تعرف على المسلسل الجديد لبطل قيامة أرطغرل واشنطن تكشف حجم خسائر تركيا بعد استبعادها من برنامج F35 السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد الامارات لم تنسحب من اليمن وتستغل السعودية - حقائق صادمة وخطة جديدة ومهمة قادمة لـ 90 الف جندي ومسئول اماراتي رفيع يعلن : دفعنا ثمناً باهظاً أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F-35 وأنقرة ترد البحرين تبث تقريرا للرد على الجزيرة وما خفي أعظم حملات الإيقاع بين الرئيس هادي وحزب والإصلاح والمملكة ... تناقض الأهداف والأدوات
أفاد مصدر عسكري اليوم الخميس 18 يوليو 2019 م بأن عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة،عن المصدر قولة إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش غربي منطقة ضبوعة في ميمنة جبهة نهم، إلا أن أبطال الجيش استدرجوا تلك العناصر إلى كمين مُحكم.
وأكد المصدر مقتل جميع العناصر الحوثية المتسللة بنيران أبطال الجيش، واستعادة ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.. مشيراً إلى الجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مديرية نهم شرق صنعاء.