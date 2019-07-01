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مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» شرقي «صنعاء»

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أفاد مصدر عسكري اليوم الخميس 18 يوليو 2019 م بأن عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

 

 ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة،عن المصدر قولة إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش غربي منطقة ضبوعة في ميمنة جبهة نهم، إلا أن أبطال الجيش استدرجوا تلك العناصر إلى كمين مُحكم. 

 

وأكد المصدر مقتل جميع العناصر الحوثية المتسللة بنيران أبطال الجيش، واستعادة ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.. مشيراً إلى الجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مديرية نهم شرق صنعاء.  

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