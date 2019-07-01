واشنطن تكشف حجم خسائر تركيا بعد استبعادها من برنامج F35

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة أن حجم خسائر تركيا على خلفية استبعادها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج مقاتلات “F-35″، بسبب شرائها منظومات “إس-400” الروسية، سيبلغ نحو 9 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص عقدته مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي، إيلين لورد ،الأربعاء.

وقالت إيلين لورد : “من الواضح أن تركيا ستخسر، للأسف، فرص عمل وبعض الإمكانيات للنمو الاقتصادي في المستقبل بسبب هذا القرار”.

وأضافت لورد: “لن تحصل (تركيا) على مبلغ يفوق 9 مليارات دولار كان من المقرر أن تكتسبها بفضل مساهمتها في برنامج تطوير F-35 على طول مدى عمله”.

وتابعت المسؤولة الأمريكية أن تركيا حظيت، قبل استلامها منظومات “إس-400″، “بإمكانية إنتاج أكثر من 900 مكون لطائرات F-35 والحصول على 9 مليارات دولار في إطار التعاون مع المنتجين الأتراك”.

من جهة أخرى، أشارت لورد إلى أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا مسألة إعادة الأموال التي دفعتها في إطار صفقة شراء طائرات “F-35″، التي سبق أن طلبت أنقرة اقتناء 100 نسخة منها.

كما لفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن بلادها ستنفق نحو 500 أول 600 مليون دولار في إطار التكاليف الإضافية التي سينبغي دفعها “لتغيير قنوات التصدير”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأربعاء، أن استلام تركيا منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي “يجعل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلات F-35 مستحيلا”، موضحة أن عملية شطب الطرف التركي من المشروع ستستكمل بحلول مارس 2020.