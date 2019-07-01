حملات الإيقاع بين الرئيس هادي وحزب والإصلاح والمملكة ... تناقض الأهداف والأدوات أعدموه بتهمة انه داعشي - نهاية مؤلمة لـ طفل قاصر وجريمة بشعة تهز اليمن استعدادات واسعة لتفويج حجاج وغرفة عمليات على مدار الساعة لماذا ألغت السعودية حفل فنانة كويتية شهيرة بشكل مفاجئ؟ تحركات أمريكية في قاعدة سلطان الجوية بالرياض؟ وتفاصيل مهمة 500 جندي أمريكي بها .. ماذا يحدث؟ أبرز ما جاء في احاطة المبعوث امام مجلس الامن وأمر حدث في صنعاء اصابة بالذهول المحكمة الجزائية بمأرب : السجن 25 عاماً لأحد تجار المخدرات مأرب : مناقشات للمسارات البديلة لإعادة التلاميذ المتسربين إلى الدراسة الحماية الرئاسية تعلن العهد للمشير هادي والعميد ناصر عبدربه وتستعرض قوتها في قلب عدن وتصريحات نارية تغضب الانفصاليين الانفصالي بن بريك يعترف وينشر تهديدات خطيرة تدينه ويعلن عن هدفه القادم
في جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائمها البشعة بحق اليمنيين ؛ اقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على اعدام طفل قاصر زعمت انه «داعشي».
وفي تفاصيل النهاية المؤلمة ، استشهد طفل يمني (دون الـ 18) ، اليوم الخميس، برصاص عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وقالت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة ، أن عناصر المليشيا اعترضوا سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة "الحوبان"، شرقي المدينة.
وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.
وأكدت ان عناصر المليشيات، اطلقوا النار على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي بعد انزاله من السيارة، مما أدى إلى استشهاده على الفور.
وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش.