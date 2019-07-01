أعدموه بتهمة انه داعشي - نهاية مؤلمة لـ طفل قاصر وجريمة بشعة تهز اليمن

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تعز

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في جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائمها البشعة بحق اليمنيين ؛ اقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على اعدام طفل قاصر زعمت انه «داعشي».

وفي تفاصيل النهاية المؤلمة ، استشهد طفل يمني (دون الـ 18) ، اليوم الخميس، برصاص عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة ، أن عناصر المليشيا اعترضوا سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة "الحوبان"، شرقي المدينة.

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.

وأكدت ان عناصر المليشيات، اطلقوا النار على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي بعد انزاله من السيارة، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش.