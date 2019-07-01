استعدادات واسعة لتفويج حجاج وغرفة عمليات على مدار الساعة

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ،اليوم الخميس، الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة لموسم هذا العام 1440هـ .

واستمع الوزير من إدارة منفذ الوديعة , التي شكلت غرفة عمليات "على مدار الساعة " الى شرح مفصل عن التجهيزات التي تم إعدادها لخدمة ضيوف الرحمن قُبيل تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج،والتي تم الإنتهاء من تجهيز المخيمات الإيوائية وتوزيعها على المنفذ، إلى جانب دورات المياه، والمراكز الطبية، وترتيبات النقل، وغيرها من الإجراءات الإدارية التي تُسرع من عملية التفويج.

كما ناقش وزير الأوقاف مع المسؤولين السعوديين بقطاعات حرس الحدود والجوازات والجمارك والاستخبارات والداخلية، ترتيب تفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كافة الإجراءات لدخولهم، وتنظيم حركة المنافذ بكل يسر وسهولة.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود القائمين على المنفذ اليمني والسعودي..مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على جهودهما الكبيرة لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين.

وعبر الوزير عطية عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء على دعمهم اللا محدود لوزارة الأوقاف لإنجاح موسم حج هذا العام.

بدوره كرم وزير الأوقاف قيادات منفذ الوديعة على الجهود التي بذلوها طوال العام في خدمة المعتمرين اليمنين البالغ عددهم 350 ألف معتمر، وكذلك للترتيبات الملموسة لحج هذا العام.

رافق وزير الأوقاف خلال الزيارة وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل المساعد طارق القرش، وقيادة اتحاد الوكالات، والعقيد عمر محمود مساعد قائد اللواء 141.