لماذا ألغت السعودية حفل فنانة كويتية شهيرة بشكل مفاجئ؟

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الفنانة نوال الكويتية، أنه تم إلغاء حفلها الذي كان مقررًا إقامته ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ" بالسعودية، من جانب الشركة المنتجة.

وقالت إن الشركة السعودية المنتجة للحفل أبلغتها بتقليص عدد حفلات المهرجان، وهو ما منعها من المشاركة.

وكتبت نوال في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ تقول: ”الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقًا عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخرًا أنه تم تغيير الجدول، وتقليص الحفلات في المهرجان، وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم.. وأعدكم أنني سأراكم قريبًا“.

وكان من المقرر أن تكون الفنانة نوال الكويتية واحدة من ضمن ٧ فنانين سيشاركون في فعاليات مهرجان“ سوق عكاظ ”، وهم الفنان عبدالله الرويشد، وراشد الماجد، وحسين الجسمي، وأصاله، وأحلام، وكاظم الساهر.

ومؤخرًا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والهجوم المتبادل بين الجانب الكويتي والجانب السعودي، بسبب فيديو مُسئ للكويت تم إذاعته على قناة العربية بواسطة الإعلامية سارة الدندراوي، وهو ما جعل الكويت تطالب باعتذار القناة وتطالب عدم إقحامها في خلافات خليجية، مؤكدة أنها تقف على الحياد من الجميع، فيما أعلن إعلاميون وسياسيون سعوديون تأييدهم للمذيعة مشيرين إلى أن هذا التقرير كشف "النفاق" في الكويت، وذلك حسب ما كتبه الإعلامي السعودي ومدير قناة العربية السابق عبدالرحمن الراشد.