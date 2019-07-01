المحكمة الجزائية بمأرب : السجن 25 عاماً لأحد تجار المخدرات

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 370

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب حكما بالسجن 25 عاما على المدعو محمد خالد علي نصر أبو عوض، بعد ثبوت تهمة حيازته وتجارته للمخدرات.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة العلنية التي عقدت في مقر المحكمة بمحافظة مأرب برئاسة رئيس المحكمة القاضي أبو بكر محسن الخليفي وحضور وكيل النيابة الجزائية المتخصصة مروان النسي، بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وهي 36 كيلو جراما وإتلافها، ومصادرة السيارة المضبوطة المستخدمة في نقل المواد المخدرة أثناء عملية الضبط.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان العام الماضي قد اصدر القرار رقم 15 لسنة 2018م قضى بنقل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة والمحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية المتخصصة من العاصمة صنعاء إلى محافظة مأرب وعينت القاضي محمد قائد حميدان رئيسا للشعبة، بسبب استخدامها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية الذين سيطروا عليها مقصلة لإصدار أحكام تصفية بحق معارضيها وخصومها.