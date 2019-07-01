الحماية الرئاسية تعلن العهد للمشير هادي والعميد ناصر عبدربه وتستعرض قوتها في قلب عدن وتصريحات نارية تغضب الانفصاليين

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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دشن اللواء الثالث حماية رئاسية، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019م.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية ، جرى خلال التدشين استعراض الجنود المهارات العسكرية والقتالية التي تلقوها خلال المراحل التدريبية.

قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة، الذي حضر التدشين ، اعرب عن شكر ألوية الحماية الرئاسية للرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة نظير حرصه ورعايته لألوية الحماية الرئاسية والمؤسسة العسكرية التي تعد صمام أمان للوطن والمواطن.

وجدد العميد ابرهوة ، العهد والوفاء للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه.

واكد انهم سيظلون على الدرب سائرون كقوة صلبة بإرادة لا تلين وأنهم سيضربون بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والمنجزات الوطنية.

من جانبه تعهد قائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، بأنهم سيظلون دوماً يدافعون عن الامن والاستقرار والوطن ومكتسابته العظيمة تحت قيادته السياسية والعسكرية والقيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقهم من أجل الحفاظ على مصالح الشعب والارتقاء بالوطن وتحقيق الأمن والسلامة والاستقرار.

وتعد الوية الحماية الرئاسية ابرز قوة موالية للرئيس هادي والحكومة الشرعية في عدن ، وخاضت مواجهات مسلحة مع التشكيلات غير النظامية التي انشأتها الامارات في الجنوب ووضعت عليها قيادات وشخصيات انفصالية مناوئة للشرعية.