تحذير رسمي لجميع اليمنيين من عمليات نصب واحتيال تتم بهذه الطريقة

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نفى مسئول في وزارة الاوقاف اليمنية اليوم الخميس ، ما تردد عن وجود تأشيرات لدى الوزارة تحمل اسم (حج المجاملة).
وقال الدكتور طارق غالب القرشي وكيل قطاع الحج والعمرة المساعد ، في تصريح خاص بمأرب برس :« لاتوجد لدى وزارة الأوقاف والارشاد تأشيرات تحمل اسم ( حج مجاملة ) ولسنا مسئولين عنها وأي تأشيرات تباع في السوق تحت هذا المسمىٰ في أي منطقة من مناطق اليمن فهي مجرد عمليات نصب واحتيال».
القرشي خاطب المواطنيين محذرا من التعامل مع من تلك النوعية من التأشيرات ومن يعمل في بيعها.
يذكر ان الجهات المعنية كانت قد اعلنت قبل اسابيع نفاد كل تأشيرات الحج الخاصة باليمنيين هذا الموسم .