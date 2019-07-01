خبر مؤلم للحكومة السعودية من داخل مجلس النواب الامريكي

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صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على منع صفقات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل تحدي للرئيس دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يستخدم حقه في النقض ضد القرار.
وسبق أن مرّ قرار منع مبيعات الأسلحة في مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يواجهه ترامب بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.