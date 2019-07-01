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كريشان : مذيع الجزيرة وجد مقتولا في شقته بالدوحة

الخميس 18 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مأرب
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بعد توالي الأخبار من نشطاء بالمملكة العربية السعودية عن مقتل مذيع الجزيرة المعروف حسن جمول في العاصمة القطرية الدوحة ، وعلى الرغم من النفي المتكرر من زملائه ، وإصرار الجهات السعودية على تأكيد الخبر وتكراره .

قام مذيع قناة الجزيرة ومقدم نشراتها الإخبارية الشهير محمد كرشان بالسخرية من هذه الأخبار بإطلاقه تغريدة يقول فيها أن "جمول" عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام ، رغم أنه يقدم نشرات الأخبار حتى الآن على شاشة الجزيرة .

وفي تغريدته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، قال محمد كريشان : (حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار.. مع أنه عثر عليه

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