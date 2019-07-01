الموت يفجع ترامب ويعلن الحداد العام

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الحداد على وفاة قاضي المحكمة العليا السابق جون بول ستيفنز.

وفي يوم تشييع جنازة القاضي، سيتم تنكيس جميع الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية، وعلى السفن والمواقع العسكرية، وكذلك في السفارات الأمريكية خارج البلاد.

وتوفي جون بول ستيفنز، يوم أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز التسعين. استقال بعد 90 عامًا من العمل، حيث قضى 35 عاما في الخدمة، ويعد القاضي الثالث الذي تم تعيينه لمدى الحياة كقاضي للمحكمة العليا. كان لستيفنز تأثير كبير على عدد من القرارات التاريخية للمحكمة.

يشار إلى أن القاضي قد حصل على العديد من الجوائز، منها وسام الحرية الرئاسي.