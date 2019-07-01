حقيبتان تثيران ذعرا في جدة والشرطة تصدر بيانا

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه في حي البلد، اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد وعدم تشكيلهما أي خطر على السلامة العامة

أضافت الشرطة، أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

شرطة مكة توضح:تم التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد حيث تبين أنهما فارغتان.

ونفت الشرطة ما تردد على مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة حول إبطال قنبلة موجودة في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.