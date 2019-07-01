حقيقة طلاق ملكة جمال روسيا من ملك ماليزيا «محمد الخامس»

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت صحيفة straitstimes الإنجليزية إن الملك الماليزي السابق، السلطان محمد الخامس، طلَّق زوجته ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فوفودينا.

وقالت الصحيفة، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2019، إن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة منذ الأول من يوليو/تموز 2019، ونُشرت نسخة من وثيقة الطلاق، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق تمَّ بالثلاث، وهو أكثر أشكال الطلاق قسوةً.

ونفى نائب رئيس وزراء كيلانتان أي علم بطلاق ملك ماليزيا السابق، وقال داتوك محمد عمار عندما طُلب منه التعليق: «على خبر الزواج لم نعلّق، والآن كذلك لا يمكننا التعليق على خبر طلاقهما، لأنه لا تتوفر أي معلومات رسمية معلومات رسمية» .

وأضاف: «نحن نعرف عن الطلاق فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأخبار المنشورة في الصحف» .

وانتشر خبر طلاق الملك الماليزي وزوجته ملكة جمال موسكو السابقة بعد أشهر من إعلان زواجهما، وأسابيع فقط بعد ولادة أول طفل.

وعلى الرغم من أن القصر لم يصدر أي تعليق رسمي على خبر الطلاق، فقد أصدر بياناً، الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، يوضح الاستخدام الصحيح للألقاب الملكية.

وقال القصر في بيان: «يُرجى العلم أنه لا يمكن تسمية أي شخص باسم ملكة كيلانتان أو ملك كيلانتان أو سلطانة كيلانتان دون أي إعلان رسمي من القصر» .

وقالت صحيفة Dailymail البريطانية إنه في 9 يونيو/حزيران 2019 كتبت ملكة جمال روسيا السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً غامضاً قالت فيه: «الرجل الذي يحب حقاً زوجته سيفعل أي شيء من أجلها، الحب والاهتمام هما أساس العلاقة القوية والصحيحة» .

وأضافت: «الزوج الصالح سيدعم زوجته دائماً، وسيكون لطيفاً معها» .

طلاق مفاجئ بعد قصة حب أسطورية!

ويأتي خبر الطلاق بعد أيام قليلة من كشف ملكة جمال روسيا السابقة، أوكسانا فوفودينا، تفاصيل لقائها الأول بملك ماليزيا المتنحي، محمد الخامس، ورغبتها في تولّي ابنها العرش، في صورة جديدة نشرتها مع ابنها عبر حسابها على إنستغرام.

وعبَّرت الشابة البالغة من العمر 27 عاماً عن رغبتها في أن يُصبح ابنها إسماعيل ليون «ملك ماليزيا المستقبلي» .

وكتبت عن ابنها الذي أنجبته في مايو/أيار 2019: «إن شاء الله صاحب السمو الملكي ولي عهد كيلانتان، وإن شاء الله، ملك ماليزيا المستقبلي».

وانتشرت في وقت سابق في وسائل الإعلام والشبكات الإعلامية الماليزية والروسية صور ملك ماليزيا محمد الخامس البالغ من العمر 49 عاماً، وهو في حفل زفافه من ملكة جمال روسيا لعام 2015 أوكسانا فويفودينا، ليعلن بذلك عن زواج خيالي، بحسب وصف وسائل إعلام ماليزية.

ويحكم زوجها مقاطعة كيلانتان رغم تنازله عن العرش في يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار أحاديث عن حمل زوجته الشابة التي أعلن زواجه منها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

قد اعتنقت أوكسانا الإسلام في أبريل/نيسان 2018، أي قبل الزواج من الملك الماليزي المتنحي، واسمه بالكامل تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا.

بعد ذلك، تركت ملكة جمال موسكو السابقة عملها في مجال عروض الأزياء، وغيَّرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

وكانت أوكسانا فويفودينا في الـ22 من عمرها فقط عندما فازت في مسابقة جمال موسكو 2015، وقد هزمت 32 متسابقة تنافسن معها في المسابقة.