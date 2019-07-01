الريال اليمني يكسر إجراءات البنك المركزي ويواصل انهياره أمام الدولار والسعودي- اسعار الصرف

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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واصل الريال اليمني اليوم الأربعاء تراجعه أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من صنعاء وعدن.

وسجل سعر الصرف في صنعاء وعدن، 574 ريالاً أمام الدولار الواحد، و 152ريالاً أمام الريال السعودي.

ودفع التدهور الحاصل، البنك المركزي اليمني إلى توفير الدولار لجميع التجار والمستودرين للسلع، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، أي بفارق 70 ريالاً عن الأسعار المتداولة في السوق.

واستثنى البنك، في إجرائه الذي أعلن عنه مطلع الأسبوع الجاري، المواد الكمالية، وهو ما يعني أنه سيقدم الدولار لتجار المواد غير الأساسية بأكثر من سعر 506 ريالات للدولار الواحد.