حقيقة طلاق ملكة جمال روسيا من ملك ماليزيا «محمد الخامس» الريال اليمني يكسر إجراءات البنك المركزي ويواصل انهياره أمام الدولار والسعودي- اسعار الصرف «الحوثيون» يستهدفون حي سكني في مدينة «مأرب» بصاروخ كاتيوشا - تفاصيل ما حدث من العراق إلى اليمن.. الطائرات المسيرة تثير قلق أمريكا بشأن خطط إيران ”ضباط الارتباط“.. آخر ما اتفق عليه الحوثيون والحكومة ”الشرعية“ مطربة إماراتية تعد السعوديين بمفاجأة صادمة امرأة يمنية في ”صنعاء“ تثير حمية اليمنيين وعلماء يدقون ناقوس الخطر ويدعون لاعلان ”النكف القبلي“ ضد الحوثيين إنجاز باهر.. مهندس يمني يزف بشرى سارّة للحجاج والمملكة العربية السعودية اللواء أمين العكيمي يقوم بزيارة عدد من المؤسسات والمشاريع الخدمية قطر تعقد اتفاقا مع إيران
أفادت مصادر محلية بمدينة مأرب اليوم الأربعاء بأن المليشيات الحوثية إستهدفت حي سكني في مدينة مأرب بصاروخي كاتيوشا.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان الصاروخ الحوثي سقط بالقرب من المركز الصحي الخاص بعلاج الأطفال وسط مدينة مأرب.
وأوضحت المصادر بأن القصف الحوثي نجم عنه تضرر عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية المجاورة للمركز الطبي دون وقع أي إصابات بشرية.