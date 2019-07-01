«الحوثيون» يستهدفون حي سكني في مدينة «مأرب» بصاروخ كاتيوشا - تفاصيل ما حدث

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية بمدينة مأرب اليوم الأربعاء بأن المليشيات الحوثية إستهدفت حي سكني في مدينة مأرب بصاروخي كاتيوشا.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان الصاروخ الحوثي سقط بالقرب من المركز الصحي الخاص بعلاج الأطفال وسط مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر بأن القصف الحوثي نجم عنه تضرر عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية المجاورة للمركز الطبي دون وقع أي إصابات بشرية.