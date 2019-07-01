مطربة إماراتية تعد السعوديين بمفاجأة صادمة

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أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها ستحيي حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، في 13 أغسطس المقبل.
ووعدت المطربة الإماراتية، بالرقص مع جمهورها: قائلة: “مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات”.
ونشرت أحلام الشامسي بوستر لها بحلتها الجديدة، أرفقته بتعليق عن تفاصيل الحفل، الذي سيقام على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها السعودية.
وكانت أحلام قد أحيت حفلا فنيا بموسم جدة في 11 حزيران/يونيو الماضي لاقى نجاحا جماهيريا. لذلك طلبت “فنانة العرب” من جماهيرها في السعودية أن يكونوا على أهبة الاستعداد، حيث ستعلن لهم عن موعد حفلها الجديد وكتبت في “تويتر” التغريدة التالية: “قريبا في السعودية خليكم جاهزين”.