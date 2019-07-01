اللواء أمين العكيمي يقوم بزيارة عدد من المؤسسات والمشاريع الخدمية

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قام محافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي صباح اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الحكومية والمشاريع الخدمية في المحافظة .
وفي الزيارة التي ضمت المؤسسة العامة للكهرباء وإدارة شرطة المحافظة والخطوط التي تم شقها حسب المخطط الحضري للمحافظة دعا العكيمي الى الالتزام بصرف حصة الجوف من الديزل حتى يتم تغطية احتياجات كهرباء المحافظة .
وزار المحافظ إدارة شرطة المحافظة لمعاينة السيارات التي تم ضبطها محملة باسمدة يستخدمها الحوثي في صنع المتفجرات وتفقد سير العمل في إدارة شرطة المحافظة والترميمات التي يجري العمل فيها من بناء وحدات جديدة الى جانب بناء ميز طعام وصالة رياضية .
كما قام المحافظ بجولة تفقدية لسير العمل في مشاريع الخطوط التي يجري شقها وردمها حسب المخطط الحضري للمدينه ووجه بازالة المباني العشوائية والمباني التي تم بنائها في أراضي الدولة في اسرع وقت ممكن.