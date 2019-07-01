اصفرار العين.. مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة

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حذر الأطباء من تغير لون “بياض العين” وتحوله إلى لون مائل للصفرة، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون إشارة على مرض خطير.
وقالت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، إن هذا الاصفرار في بياض العين، قد يعني إصابة الشخص بمرض في الكبد، داعية من يشعرون بأي تحول في لون بياض العين، إلى مراجعة الطبيب فورا.
ومن الأمراض الأخرى التي قد تكون سببا في اصفرار العين، وجود حصى في المرارة، والتهاب البنكرياس، والتهاب الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية.
واليرقان هو اصفرار الجلد وأغشية الملتحمة فوق الصلبة (بياض العين) والأغشية المخاطية الأخرى، والتي تحدث نتيجة ارتفاع البيليروبين في الدم.
يشار إلى أن اليرقان شائع بين الأطفال حديثي الولادة، وتظهر علاماتها خلال 72 ساعة من وقت الولادة.