العثور على جثة قائد عسكري تمت تصفيته في ”الساحل الغربي“

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عثر مواطنون بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، الأربعاء 17 يوليو/تموز، على جثة قائد عسكري قتل في ظروف غامضة، بعد أيام من اختفائه.

مصادر محلية، قالت إن مواطنين في قرية ”مشقر“ شرق مديرية الخوخة عثروا على جثة ”حسن محمد حسن مركن" قائد سرية في الكتيبة الثالثة باللواء الثالث تهامة، بعد أربعة أيام من حادثة اختفائه.

وأشارت المصادر إلى أن "حسن محمد مركن" كان قد فقد، السبت المنصرم، مع طقم عسكري كان يستقله في مدينة الخوخة، وعثروا على الجثة في ضواحي المدينة، ومازال مصير الطقم مجهولا.

وشهدت مدينة الخوخة في وقت سابق خلافات عسكرية ببن قوات تهامية وأخرى جنوبية من قوات العمالقة حول النفوذ والاتاوات المالية أدت إلى مقتل عدد من الجنود وعمليات ثأر مستمرة بين الجانبين.