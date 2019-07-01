السعودية تعتذر للكويت بعد نشر كاريكاتير مسيء .. شاهد

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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نشرت صحيفة سعودية كاريكاتيرا مسيئا لدولة الكويت، التي تبنى أميرها صباح الأحمد جابر الصباح، ملف الوساطة منذ اندلاع الأزمة الخليجية بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى.

وأثار الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الصحيفة إلى نشر اعتذار في وقت لاحق.

وقالت الصحيفة في اعتذارها: "انطلاقا من حرص الاقتصادية على الجوانب المهنية، واعتزازها الكبير بدولة الكويت الشقيقة، وعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع المملكة، فإنها تعتذر عن أي سوء فهم في الكاريكاتير المنشور في عدد الاثنين، والكويت أكبر من أن يحاول أي أحد المساس بأمنها وشعبها".

وكانت المذيعة السعودية سارة دندرواي، ذكرت اسم دولة الكويت بطريقة ساخرة في نهاية تقرير لها بقناة "العربية"، حول "قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة"، على حد قولها.

وقالت المذيعة في نهاية تقريرها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وتصدر هاشتاغ يسخر من المذيعة، قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت، الأحد الماضي، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.