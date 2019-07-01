وزير الأوقاف يدشن موسم الحج ويطلع على ترتيباته وخطواته

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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وصل وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية صباح اليوم إلى جدة وذلك لتدشين موسم حج هذا العام 1440هـ والإشراف المباشر على كل ترتيباته وخطواته؛ حيث كان في استقباله طارق القرشي الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة المشرف العام على لجان الحج، ونائب القنصل لشؤون الحج والعمرة، وقيادات القطاع الخاص العاملين في شؤون تفويج الحجاج.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ان هذا الموسم سيشهد نقلة نوعية في مسيرة الحج من خلال الخدمات والتسهيلات التي سيستفيد منها الحاج اليمني ، وأن الوزارة قد انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات لاستقبال الحجاج البالغ عددهم 24250 حاج من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

كما أكد أن كل الإجراءات تأتي بتوجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق علي محسن صالح ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وكافة الجهات ذات العلاقة لما يقدمونه من تسهيلات للحجاج اليمنيين على وجه الخصوص، والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بالعديد من الزيارات الميدانية التي تسبق دخول الحجاج وذلك للإطمئنان على سير الخدمات والإجراءات التي ستُقدم للحجاج، كما سيرافق الحجاج في مسيرة حجهم ابتداء من تفويجهم وحتى توديعهم.

يذكر بأن الحجاج اليمنيين سيتوافدون إلى أراضي المملكة في 18 ذي القعدة، ومن جميع محافظات الجمهورية اليمنية.