خيرت الشاطر يفجر مفاجئة من العيار الثقيل عن زيارة وزير خارجية الإمارات له في السجن خبراء يحذرون من تطبيق Face App ... جميع المعلومات والتفاصيل . زواج المساكنة يربك المجتمع الإيراني .. وخامنئي يتدخل أمير سعودي يتدخل لإنقاذ رقبتين من القصاص توجيهات من الملك سلمان وولي عهده تخص القطريين والرياض توجه للدوحة دعوة جديدة حل سياسي ينسف أحلام اليمنيين ويؤدي الى اطالة الحرب «البركاني» يكشف عن أمر أكده له «محمد بن زايد» ويغادر الامارات بهذه النتائج محكمة حوثية تأمر بطرد أسرة قيادي اصلاحي بارز في صنعاء - «منصب جديد وقصاصة ورقية رثة» تقرير أمني يكشف تصدر مارب على كل محافظات الجمهورية .. في ضبط المخدرات مقتل مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك في احد الدول العربية
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تخصيص رابط إلكتروني جديد للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.
ودعت وزارة الحج السعودية السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما فعلت في السابق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنهت وزارة الحج والعمرة كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي انطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، وتجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم، ولاتاحة الفرصة للأشقاء القطريين بالقدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.
ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.